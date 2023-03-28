Светлана Миронова: «Не планирую завершать карьеру. Я твердо намерена восстановиться и выступать в полную силу»

рассказала о причинах пропуска чемпионата России по биатлону.

— Мне было необходимо заявиться на спринт, все‑таки я участник чемпионата России, я есть в заявках, но накануне спринта я приняла решение не стартовать. Это было сложное решение. Поняла, что смысла выступать нет.

— Есть ли сожаления от того, что сезон прошел мимо тебя?

— Здесь, наверное, это причина и следствие. Я переживаю из‑за того, что у меня не совсем оптимальное здоровье, чтобы выступать в сезоне. Сожаления о том, что сезон был мимо меня, это следствие проблем со здоровьем. Конечно, я переживаю.

— Артем Истомин говорил, что врачей ищут по всей России. Действительно ли проблема настолько серьезная?

— Действительно, есть такая проблема — найти грамотного специалиста, потому что это мы же ищем для спортсмена, а не для обычного человека. Простой человек может находиться в покое и восстанавливаться, а мне необходимо хоть как‑то поддерживать минимальную форму, чтобы не расстренироваться. Уверена, что в России можно найти грамотного специалиста, — сказала Миронова.

— У меня есть мотивация восстановить здоровье. В свои 29 лет я должна быть энергичным человеком, но таким я сейчас не являюсь. От этого мне просто сложно жить обычную жизнь, это я не говорю о спорте. Конечно, сейчас уже гораздо лучше, чем было осенью.

— Ты не пробовала найти себя в другом деле?

— Не пробовала, потому что я не принимала решения завершать карьеру. Не было даже намека на это. Если я пойму, что что‑то не так, то я бы попробовала себя в чем‑то другом. Пока я планирую восстановиться и выступать в полную силу. Может быть, даже еще круче, чем до, — цитирует Миронову «Матч ТВ».