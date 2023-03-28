Светлана Миронова: «Не планирую завершать карьеру. Я твердо намерена восстановиться и выступать в полную силу»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Биатлон

Светлана Миронова рассказала о причинах пропуска чемпионата России по биатлону. 

— Мне было необходимо заявиться на спринт, все‑таки я участник чемпионата России, я есть в заявках, но накануне спринта я приняла решение не стартовать. Это было сложное решение. Поняла, что смысла выступать нет.

— Есть ли сожаления от того, что сезон прошел мимо тебя?

— Здесь, наверное, это причина и следствие. Я переживаю из‑за того, что у меня не совсем оптимальное здоровье, чтобы выступать в сезоне. Сожаления о том, что сезон был мимо меня, это следствие проблем со здоровьем. Конечно, я переживаю.

— Артем Истомин говорил, что врачей ищут по всей России. Действительно ли проблема настолько серьезная?

— Действительно, есть такая проблема — найти грамотного специалиста, потому что это мы же ищем для спортсмена, а не для обычного человека. Простой человек может находиться в покое и восстанавливаться, а мне необходимо хоть как‑то поддерживать минимальную форму, чтобы не расстренироваться. Уверена, что в России можно найти грамотного специалиста, — сказала Миронова. 

— У меня есть мотивация восстановить здоровье. В свои 29 лет я должна быть энергичным человеком, но таким я сейчас не являюсь. От этого мне просто сложно жить обычную жизнь, это я не говорю о спорте. Конечно, сейчас уже гораздо лучше, чем было осенью.

— Ты не пробовала найти себя в другом деле?

— Не пробовала, потому что я не принимала решения завершать карьеру. Не было даже намека на это. Если я пойму, что что‑то не так, то я бы попробовала себя в чем‑то другом. Пока я планирую восстановиться и выступать в полную силу. Может быть, даже еще круче, чем до, — цитирует Миронову «Матч ТВ». 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
бла бла бла слышали это уже миллион раз.
." может круче чем до"😂 а что света разве было круто когда нибудь у тебя?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Ответ Афанасия
Что там за неведомое заболевание? Месяц назад говорила, что все проблемы со здоровьем позади. Света, спроси помощи у Матвея. У него же есть куча знакомых специалистов альтернативной медицины. Может помогут.
Ну правда. Если обычные врачи не помогают, то надо альтернативу искать. Эффект плацебо тоже никто не отменял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Стрельбу Света не наладит, мы это видели.
Глядя на Наташу Шевченко( бывшую лыжницу сборной) может где- то и екнуло, чтобы вновь ворваться в гонки….. но это эмоции
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Что там за неведомое заболевание? Месяц назад говорила, что все проблемы со здоровьем позади. Света, спроси помощи у Матвея. У него же есть куча знакомых специалистов альтернативной медицины. Может помогут.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
И мстя моя будет страшна!
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий