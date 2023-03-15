Двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф завершила спортивную карьеру

Норвежская биатлонистка завершила спортивную карьеру.

«Сейчас я ухожу из биатлона.

Я начала заниматься биатлоном, потому что им занимались мои старшие брат и сестра. В итоге я оказалась там, где никогда и не мечтала. Я через многое прошла и чувствую себя невероятно счастливой после более чем 15 лет в биатлоне.

В 2016 году я выиграла золото на домашнем чемпионате мира. Этот день я никогда не забуду, он навсегда останется лучшим воспоминанием о моей спортивной карьере.

Спасибо всем, кто поддерживал и болел за меня все эти годы: товарищам по команде, тренерам, друзьям, семье, спонсорам и зрителям. Случались падения, но благодаря вам мне удалось превратить их во взлеты и хорошие воспоминания.

В марте прошлого года я выиграла две гонки в Холменколлене. Тогда я не знала, что это будут мои последние победы в биатлоне, я планировали идти дальше. Сейчас же думаю, что закончила карьеру двумя победами дома перед фантастической аудиторией, друзьями и семьей.

Немного грустно сдаваться, но при этом я чувствую, что это правильное решение. Горжусь тем, чего достигла, и всегда буду вспоминать годы биатлона с улыбкой», – написала Экхофф в соцсети.

Экхофф 32 года, она двукратная олимпийская чемпионка в смешанных эстафетах (2014, 2022). Также на ее счету три серебра и три бронзы Игр.

10 раз норвежка побеждала на чемпионатах мира (три раза — в личных гонках), завоевала два серебра и три бронзы ЧМ.

Является победительницей общего зачета Кубка мира сезона-2020/2021. Имеет 29 побед в личных гонках на Кубке мира.

«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась