Двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф завершила спортивную карьеру

Теги сборная Норвегии жен Тириль Экхофф Биатлон

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф завершила спортивную карьеру. 

«Сейчас я ухожу из биатлона. 

Я начала заниматься биатлоном, потому что им занимались мои старшие брат и сестра. В итоге я оказалась там, где никогда и не мечтала. Я через многое прошла и чувствую себя невероятно счастливой после более чем 15 лет в биатлоне.

В 2016 году я выиграла золото на домашнем чемпионате мира. Этот день я никогда не забуду, он навсегда останется лучшим воспоминанием о моей спортивной карьере. 

Спасибо всем, кто поддерживал и болел за меня все эти годы: товарищам по команде, тренерам, друзьям, семье, спонсорам и зрителям. Случались падения, но благодаря вам мне удалось превратить их во взлеты и хорошие воспоминания. 

В марте прошлого года я выиграла две гонки в Холменколлене. Тогда я не знала, что это будут мои последние победы в биатлоне, я планировали идти дальше. Сейчас же думаю, что закончила карьеру двумя победами дома перед фантастической аудиторией, друзьями и семьей. 

Немного грустно сдаваться, но при этом я чувствую, что это правильное решение. Горжусь тем, чего достигла, и всегда буду вспоминать годы биатлона с улыбкой», – написала Экхофф в соцсети. 

Экхофф 32 года, она двукратная олимпийская чемпионка в смешанных эстафетах (2014, 2022). Также на ее счету три серебра и три бронзы Игр. 

10 раз норвежка побеждала на чемпионатах мира (три раза — в личных гонках), завоевала два серебра и три бронзы ЧМ. 

Является победительницей общего зачета Кубка мира сезона-2020/2021. Имеет 29 побед в личных гонках на Кубке мира. 

«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась

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25 комментариев

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Santoor
Это год по моему 2005-2006 где то, когда Стиан Экхофф бегал на КМ(не на последних ролях), его младшая сестра Кайя вроде бы на КИБУ начинала. И была тогда речь, что у них в семье есть еще самая младшенькая, которая тоже биатлоном занимается))
Отличная карьера у младшенькой вышла.
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Mish
очень жаль
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<vella>
мде...сразу 3 большие звезды завершили карьеры,
надеюсь, Вирер останется...
следующие на выход по возрасту - Дуборезова - будет 38
Эдер и Билосюк будет 36
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Bijelo Dugme
И вот Тандревольд стала лидером сборной Норвегии...
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Бобынин
Другие придут, сменив уют на риск и не померный труд, пройдут тобой не пройденный маршрут.
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Юрий Костыгин
Фактически ушла ещё по окончании прошлого сезона.
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Yaroslove
Решила поддержать Марту ))
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<vella>
Ответ Konstantin_ZV
норвежки прям косяком повалили завершать
лучше бы Таря ушел)
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Иван Алейников
Ответ Тёма Тёма
Спасибо за всё, Тириль! Приятно было видеть тебя на лыжне.
В этом сезоне не выступает?
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закрыт по беспределу
Мда... Жëсткий звездопад в этом году.
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Santoor
Там еще Серафин Вистнер карьеру закончил. Хотя на него всем пофик, конечно, но все же.
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Adeen
Ответ Konstantin_ZV
норвежки прям косяком повалили завершать
Наверное, есть причина:)
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Листок яблони
Ответ Regina Paulin
Так грустно… такие сильные яркие спортсменки завершают😢 Тириль будет очень не хватать🥳
Будут новые чемпионки.
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Самый адовый Крикун
Классная симпатичная улыбчивая солнечная девчонка. Всегда за неё болел с момента появления на этапах КМ. Передача эстафеты Бьорндалену в Сочи - в мемориз.
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Ljorke
Ответ sav187
А хоть кто-нибудь остался, или все уже завершили?
Тандервольд
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Streetbor
Солнце биатлона. Яркая, веселая, интересная спортсменка! Удачи.
+3
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Regina Paulin
Так грустно… такие сильные яркие спортсменки завершают😢 Тириль будет очень не хватать🥳
+6
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Листок яблони
Спасибо, Тириль! 💖
+2
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Листок яблони
И так было ясно, что закончит. Тоже мне новость.
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Adolf Glieder
Да остановитесь вы уже!
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Иван Поречный
Грустно когда уходят биатлонисты благодаря которым полюбил этот вид спорта. Спасибо, Тириль. Одна из любимейших наряду с Виттоцци биатлонисток.
+1
-1
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sav187
А хоть кто-нибудь остался, или все уже завершили?
+1
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Konstantin_ZV
норвежки прям косяком повалили завершать
+4
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Варлампий Варлампий
да на кого ж ты нас оставила
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Тёма Тёма
Спасибо за всё, Тириль! Приятно было видеть тебя на лыжне.
+13
-1
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