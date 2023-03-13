Себастьян Самуэльссон досрочно завершил сезон из-за коронавируса

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Биатлон

Себастьян Самуэльссон пропустит этап Кубка мира в Холменколлене.

Шведский биатлонист досрочно завершил сезон. Из-за коронавируса он пропустил предыдущий этап в Эстерсунде.

«Все еще не до конца выздоровел, поэтому соревнований в Норвегии для меня не будет.

Это означает, что сезон Кубка мира для меня закончен. Забираю с собой много опыта и фантастический чемпионат мира. 

Поздравляю Йоханнеса Бо с победой в общем зачете, это действительно заслуженно! В следующем году обещаю дать тебе более жесткий бой», – написал Самуэльссон.

Расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене 

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1 комментарий

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Iuasamotu
Сева, спасибо за золотую медаль чемпиона мира, которую ты вырвал из алчных лап Ёхи Бё. Выздоравливай, отдыхай, новых побед тебе в новом сезоне)
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