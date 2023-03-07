Самуэльссон заразился ковидом и пропустит индивидуальную гонку на Кубке мира в Эстерсунде

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон сдал положительный тест на ковид.

В четверг спортсмен пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Однако он еще может выступить в эстафете и масс-старте, которые пройдут в субботу и воскресенье соответственно.

«Поскольку он чувствует себя достаточно хорошо, мы надеемся, что он сможет вернуться к выходным, если полностью выздоровеет», – говорится в сообщении сборной Швеции.

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