Самуэльссон заразился ковидом и пропустит индивидуальную гонку на Кубке мира в Эстерсунде

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Эстерсунд коронавирус Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон сдал положительный тест на ковид.

В четверг спортсмен пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Однако он еще может выступить в эстафете и масс-старте, которые пройдут в субботу и воскресенье соответственно.

«Поскольку он чувствует себя достаточно хорошо, мы надеемся, что он сможет вернуться к выходным, если полностью выздоровеет», – говорится в сообщении сборной Швеции.

Братья Бо бежали гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место, несмотря на положительные тесты на коронавирус

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2 комментария

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сервисник
Точно не от братьев Бо, он был от них слишком далеко)
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D-r. Peter
Лагрейд всех заразил...
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