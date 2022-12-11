Александр Касперович: «У Логинова есть проблемы с самочувствием, да и погодные условия в Сибири не очень комфортные»

Тренер Александр Касперович высказался о состоянии , который сегодня не стартовал в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

«У Александра есть определенные проблемы с самочувствием. Да и погодные условия в Сибири не очень комфортные. Александр недавно переболел, его нужно беречь. Спортсмен слышит свой организм, чувствует его, поэтому сейчас было принято решение поберечься и смотреть дальше.

Сезон длинный, впереди много гонок. Подготовка к нему складывалась изначально не так, как хотелось. Александру мешали проблемы со здоровьем в летний период, сейчас пошла волна заболеваний, и он в нее попал.

Не могу сказать, что в настоящий момент он чувствует себя плохо. Состояние у Александра нормальное, есть большое желание выступать. Он опытный спортсмен, который способен самостоятельно принимать решения.

Будет ли Логинов пропускать этапы? Все будет зависеть от состояния. Не могу гарантировать, что он побежит все этапы. Нужно четко понимать свое состояние – на каком уровне ты находишься сегодня», – сказал Касперович.