Александр Тихонов: «Во всех голословных обвинениях Майгурова видна одна и та же рука — полковника-пенсионера Нуждова и его команды»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Алексей Нуждов Ильдар Нугманов Биатлон

Александр Тихонов уверен, что тема с поддельным дипломом Виктора Майгурова – грязный вброс.

«Я прочитал материал, посвященный президенту СБРВиктору Майгурову. Ничего нового я в этом не увидел. Поднимается старая грязь, и все те же действующие лица. Я не сомневаюсь, что это продолжение той же истории, что была перед выборами.

Во всех голословных обвинениях Майгурова видна одна и та же рука — полковника-пенсионера Нуждова и его команды. Вместо того, чтобы думать о том, как дальше взаимодействовать и объединяться, у нас происходят все те же скандалы и грязные вбросы.

Главным активистом в лагере Нуждова стал президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов. Я много раз бывал в Татарстане. Тому, как развивается республика, могут позавидовать многие регионы России. Плохо, что на таком здоровом теле есть раковая опухоль. Он уже не один год, чтобы показать результаты в биатлоне, которые в Татарстане отсутствуют, занимается интриганством.

Я обращаюсь к главе Татарстана, министру спорта Татарстана, чтобы пригласили его на ковер и наконец разобрались. Взять хотя бы его федерацию и посмотреть, кто там работает: он, жена, дочь и два сотрудника его завода.

У нас предъявляют обвинения Александру Кравцову за то, что у него работали родственники и незаконно получали зарплату, но его дочь была чемпионкой Европы, а зять — чемпионом мира. Ильдар Гилфанович, у вас федерация биатлона — это семейный бизнес? Поясните этот момент народу. Может быть, вас самого надо хорошенько проверить?», – рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Может, это действительно сведение счетов, но самое интересное при этом то, что предъявить за косяки есть абсолютно всем! Коррупция, кумовство, липовые дипломы и др. - подобный набор есть у каждого чиновника, честных и неподкупных на такие места просто не берут!
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