Эмильен Жаклен: «Сегодня меня трясло на последнем выстреле. В этом году Норвегия была сильна во всех эстафетах, но таков биатлон»
Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился эмоциями от победы в эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.
Второе место вслед за французами заняла сборная Норвегии.
«Сегодня меня трясло на последнем выстреле. Но я горжусь тем, что продолжал бороться.
Это грандиозно. Не только из-за результата, но также из-за того, как для нас сложился этот год. Мы были не на лучшем уровне, но продолжали бороться и верить.
Победа над Норвегией и Йоханнесом Бо? Это безумие. В этом году Норвегия была сильна во всех эстафетах, но таков биатлон», – сказал Жаклен.
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