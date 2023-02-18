Эмильен Жаклен: «Сегодня меня трясло на последнем выстреле. В этом году Норвегия была сильна во всех эстафетах, но таков биатлон»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Эмильен Жаклен Биатлон

Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился эмоциями от победы в эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Второе место вслед за французами заняла сборная Норвегии.

«Сегодня меня трясло на последнем выстреле. Но я горжусь тем, что продолжал бороться.

Это грандиозно. Не только из-за результата, но также из-за того, как для нас сложился этот год. Мы были не на лучшем уровне, но продолжали бороться и верить.

Победа над Норвегией и Йоханнесом Бо? Это безумие. В этом году Норвегия была сильна во всех эстафетах, но таков биатлон», – сказал Жаклен.

Норвегия умудрилась проиграть главную эстафету сезона. Как?!

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Да повезло просто признай)) Ветер помог как всегда+норвежские физруки поставившие Ветле зачем то на 1этап, видимо думали что у него нервы крепче чем у Лагрейда. А так с победой заслужили, но это победа вопреки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нэт
Сегодня, в моменте, французы были сильнее, но в целом, конечно, нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий