Гербулова о чемпионате мира в Оберхофе: «Слежу только за результатами, не смотрю, потому что не очень приятно и обидно»

Теги сборная России жен Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Кубок России Йоханнес Бо Наталья Гербулова Биатлон

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, следит ли за результатами чемпионата мира в Оберхофе.

«Слежу только за результатами, не смотрю, потому что как-то не очень приятно и обидно. Иногда, конечно, тренеры говорят посмотреть на определенную тактику движений, и мы это просматриваем.

Я вижу, что Йоханнес Бо у всех выигрывает, и как-то мне не особо интересно на это смотреть. Хочется, чтобы наши там выигрывали», – сказала Гербулова.

Накануне спортсменка одержала победу в спринте в финале Кубка России в Чайковском.

«Сегодня (16 февраля – Sports.ru) еще не лучшая скорость, какая может быть, потому что мы достаточно давно не бегали. Такое преимущество над Викой Сливко связано с тем, что она приболела на сборе в Сочи, и сейчас ей нужно несколько гонок, чтобы отойти и продолжить биться так, как она это может делать.

Мне кажется, моя нервная система немного расслабилась, восстановилась, потому что я нахожусь близко к дому. Тем более что я месяц не виделась с родителями, а они просто взяли и приехали ко мне на один день. Я увидела свою семью, и меня это расслабило. Возможно, это и сыграло очень большую роль в моей победе сегодня.

Все-таки нервная система очень влияет на выступление. Если ты где-то немножко перебрал, учитывая, что в Раубичах я тренировалась и бежала гонки после болезни – мне нужно было прежде всего отойти от этого головой, принять то, что я не могу показывать тот результат, на который способна, и работать дальше.

Круто, что у тренеров получилось вывести меня из того состояния, которое было у меня в тех же Раубичах.

Чувствовалось ли сегодня, что это – главный старт сезона? Нет, не было такого ощущения. Для меня каждый старт – главный. Если выходишь на старт, должен эту гонку отработать на все сто. Жалко, конечно, что не всегда это получается, но это спорт, поэтому поражения и победы нужно всегда воспринимать адекватно.

Мы два дня назад сидели на собрании, и тренеры нам сказали, что эти старты определили как одни из самых главных, потому что они проходят, как нам объяснили, в период чемпионата мира. Поэтому смотрят, как бы мы выступали именно в этот период», – добавила биатлонистка.

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4 комментария

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5658y8bs5f
Представляю как спортсменам должно быть обидно, у них все отняли, пусть нашей власти скажут спасибо, и наконец прекратят замалчивать то что происходит
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volga_olga
Ответ Iuasamotu
Не ну ладно Ёха Бё её обидел, но женский биатлон ведь на высоте, где конкуренция очень высокая. Возможно Гербулова просто понимает, что на ЧМ ей ловить нечего при таком высоком уровне подготовки зарубежных спортсменок?
Обидно может быть не только лично за себя.
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Iuasamotu
Не ну ладно Ёха Бё её обидел, но женский биатлон ведь на высоте, где конкуренция очень высокая. Возможно Гербулова просто понимает, что на ЧМ ей ловить нечего при таком высоком уровне подготовки зарубежных спортсменок?
0
-2
-2
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SiberMK
Ущербная позиция... это касается не сугубо ее ...., а в спорта целом. Нежные стали, нет борьбы, возвращения характера, стремления, киснут как молоко на солнце
+3
-3
0
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