Гербулова о чемпионате мира в Оберхофе: «Слежу только за результатами, не смотрю, потому что не очень приятно и обидно»

Российская биатлонистка рассказала, следит ли за результатами чемпионата мира в Оберхофе.

«Слежу только за результатами, не смотрю, потому что как-то не очень приятно и обидно. Иногда, конечно, тренеры говорят посмотреть на определенную тактику движений, и мы это просматриваем.

Я вижу, что у всех выигрывает, и как-то мне не особо интересно на это смотреть. Хочется, чтобы наши там выигрывали», – сказала Гербулова.

Накануне спортсменка одержала победу в спринте в финале Кубка России в Чайковском.

«Сегодня (16 февраля – Sports.ru) еще не лучшая скорость, какая может быть, потому что мы достаточно давно не бегали. Такое преимущество над Викой Сливко связано с тем, что она приболела на сборе в Сочи, и сейчас ей нужно несколько гонок, чтобы отойти и продолжить биться так, как она это может делать.

Мне кажется, моя нервная система немного расслабилась, восстановилась, потому что я нахожусь близко к дому. Тем более что я месяц не виделась с родителями, а они просто взяли и приехали ко мне на один день. Я увидела свою семью, и меня это расслабило. Возможно, это и сыграло очень большую роль в моей победе сегодня.

Все-таки нервная система очень влияет на выступление. Если ты где-то немножко перебрал, учитывая, что в Раубичах я тренировалась и бежала гонки после болезни – мне нужно было прежде всего отойти от этого головой, принять то, что я не могу показывать тот результат, на который способна, и работать дальше.

Круто, что у тренеров получилось вывести меня из того состояния, которое было у меня в тех же Раубичах.

Чувствовалось ли сегодня, что это – главный старт сезона? Нет, не было такого ощущения. Для меня каждый старт – главный. Если выходишь на старт, должен эту гонку отработать на все сто. Жалко, конечно, что не всегда это получается, но это спорт, поэтому поражения и победы нужно всегда воспринимать адекватно.

Мы два дня назад сидели на собрании, и тренеры нам сказали, что эти старты определили как одни из самых главных, потому что они проходят, как нам объяснили, в период чемпионата мира. Поэтому смотрят, как бы мы выступали именно в этот период», – добавила биатлонистка.