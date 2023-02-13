Александр Касперович: «Семья Фуркада всегда относилась к России благодарно и с уважением – особенно его брат Симон»
Тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, поддержавшего возвращение россиян на международную арену.
«Семья Фуркада всегда относилась к России благодарно и с уважением – особенно его брат Симон.
А вообще я как‑то сказал Дмитрию Губерниеву: «Биатлон без России – это как футбол без Бразилии». То есть это не биатлон вовсе.
Это победа норвежцев в одну калитку. Нас же отличает стремление к борьбе, к выигрышу», – сказал Касперович.
Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»
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