Александр Касперович: «Семья Фуркада всегда относилась к России благодарно и с уважением – особенно его брат Симон»

Теги сборная России Александр Касперович Мартен Фуркад Биатлон

Тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, поддержавшего возвращение россиян на международную арену. 

«Семья Фуркада всегда относилась к России благодарно и с уважением – особенно его брат Симон.

А вообще я как‑то сказал Дмитрию Губерниеву: «Биатлон без России – это как футбол без Бразилии». То есть это не биатлон вовсе.

Это победа норвежцев в одну калитку. Нас же отличает стремление к борьбе, к выигрышу», – сказал Касперович. 

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»

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4 комментария

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BeastI666I
какая ложь!!! Фуркад не поддерживал вовзвращение России... он поддержал возвращение спортсменов из россии!!!!!
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Viks
Ответ ReneHoseman
Вроде, симон симпатизировал нам, а мартен просто за спортивный принцип и положения, прописанные в уставе мок. до отборов к ои еще есть немного времени, увидим
Симпатизировал вам? За что? - Он когда-то связался с русской, будучи на соревнованиях в России...
+3
-1
+2
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Viks
Благодарно за что?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ReneHoseman
Вроде, симон симпатизировал нам, а мартен просто за спортивный принцип и положения, прописанные в уставе мок. до отборов к ои еще есть немного времени, увидим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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