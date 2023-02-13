Александр Касперович: «Семья Фуркада всегда относилась к России благодарно и с уважением – особенно его брат Симон»

Тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона , поддержавшего возвращение россиян на международную арену.

«Семья Фуркада всегда относилась к России благодарно и с уважением – особенно его брат Симон.

А вообще я как‑то сказал Дмитрию Губерниеву: «Биатлон без России – это как футбол без Бразилии». То есть это не биатлон вовсе.

Это победа норвежцев в одну калитку. Нас же отличает стремление к борьбе, к выигрышу», – сказал Касперович.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»