Зайцева о том, что Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов: «Может быть, он так говорит, потому что Йоханнес Бо сейчас все выигрывает»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона , выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.

«Я не знаю, что говорить об иностранных спортсменах. Потому что, как я понимаю, у них сегодня одно, завтра – другое. Может быть, он так говорит, потому что сейчас все выигрывает и потому что нет конкуренции? Может быть, Мартен Фуркад обеспокоен тем, что Бо уже где‑то превосходит его достижения. Можно и так подумать.

Повторюсь, они же каждый раз по‑разному говорят. Может быть, у каждого своя выгода какая‑то. Что же до этого молчал, а сейчас начал говорить? Не знаю, может быть, действительно голос разума проснулся? Возможно, что и так. Будем тогда думать так, но можно подумать и плохо. Посмотрим, что будет дальше», – сказала Зайцева.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»