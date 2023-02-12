Зайцева о том, что Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов: «Может быть, он так говорит, потому что Йоханнес Бо сейчас все выигрывает»
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.
«Я не знаю, что говорить об иностранных спортсменах. Потому что, как я понимаю, у них сегодня одно, завтра – другое. Может быть, он так говорит, потому что Йоханнес Бо сейчас все выигрывает и потому что нет конкуренции? Может быть, Мартен Фуркад обеспокоен тем, что Бо уже где‑то превосходит его достижения. Можно и так подумать.
Повторюсь, они же каждый раз по‑разному говорят. Может быть, у каждого своя выгода какая‑то. Что же до этого молчал, а сейчас начал говорить? Не знаю, может быть, действительно голос разума проснулся? Возможно, что и так. Будем тогда думать так, но можно подумать и плохо. Посмотрим, что будет дальше», – сказала Зайцева.
Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»
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