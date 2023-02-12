Зайцева о том, что Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов: «Может быть, он так говорит, потому что Йоханнес Бо сейчас все выигрывает»

Теги Ольга Зайцева сборная России сборная России жен сборная Норвегии Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.

«Я не знаю, что говорить об иностранных спортсменах. Потому что, как я понимаю, у них сегодня одно, завтра – другое. Может быть, он так говорит, потому что Йоханнес Бо сейчас все выигрывает и потому что нет конкуренции? Может быть, Мартен Фуркад обеспокоен тем, что Бо уже где‑то превосходит его достижения. Можно и так подумать.

Повторюсь, они же каждый раз по‑разному говорят. Может быть, у каждого своя выгода какая‑то. Что же до этого молчал, а сейчас начал говорить? Не знаю, может быть, действительно голос разума проснулся? Возможно, что и так. Будем тогда думать так, но можно подумать и плохо. Посмотрим, что будет дальше», – сказала Зайцева.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»

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17 комментариев

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regnengeist
по себе не судят... не все завистливые и зложелательные.
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Лжетрофеич
Фуркада знаю, Бё знаю, а вот что такое Зайцева... припоминается что-то там про соль
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Погладь быка
Ольга, думать и соображать это не соль бочками есть.
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паби
До сих пор молчал?Когда спросили тогда и высказал своё мнение. Не ожидала от Зайцевой таких слов.И потом Мартен за весь биатлон и почему его должны волновать результаты Йоханнеса Бё , как что то крамольное. Бё младший готов в этом сезоне как никогда, вот и всё.
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Viks
Фуркад - самый умный из биатлонистов.
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Viks
«Может быть, он так говорит, потому что Йоханнес Бо сейчас все выигрывает» --- Зайцев-логика? Мне не понять.
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Голос Губерниева
Раньше казалось, что у неё хоть какой-то интеллект имеется.
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Кавабунга Шреддоголовый
У нее где вообще связь в цепи Мартен-россияне-Бе? Когда наши вернутся, они станут оппозицией рыжему? Да как бы не так. Их максимум был топ-10 до, топ-15-20 после
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Chernich
Все таки любимчик Мартен огромнейшая личность! Вся "шушара" повылазила.
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Евгений Головин
У нас есть биатлонист, который может с Бё первые места делить? Покажи его
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Ковид 07.10.52
Зайцева решила запрыгнуть в думу, начала холопничать, по Пугачевой...услужливо неся в массы про плохишей на Западе....
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Альпака
Да, будто бы, если там бы сейчас бегали наши, они составили конкуренцию норвежцам! В лучшем случае это был бы 3-4 десяток.
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Татьяна Солотина
Ума со спортсменов спрашивать бесполезно, но быть такой уж тупой--это перебор. Да Фуркад самодостаточен и известен на весь мир, нашёл себя и после завершения карьеры биатлониста. Это не вы, у которых только медали отбирают, и чтобы хоть как-то пробиться, приходится нести всякую чушь.
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+7
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Пенчекряк
Ага. Сейчас как Латыпов выйдет на старт, так у Бё коленки затрясутся.
+14
-2
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Evil Man
А, ну да. Главных конкурентов Бе убрали, как же так, столько побед одержали в последние сезоны, бгг
+4
-2
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Hardy
у неё соль на мозг подействовала, разъела. где связь между словами Фуркада, российскими спортсменами и доминированием Буэ?🤣
+21
-4
+17
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Jon Anderson
Шиза. Соль - это зло, ребята.
+11
-3
+8
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