Кентен Фийон-Майе: «Я устал каждый раз объяснять, какие проблемы у меня возникли в гонке. Потому что у меня есть амбиции, а это все не то»

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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе. 

Он финишировал 12-м с семью промахами. 

«Я устал каждый раз объяснять, какие проблемы у меня возникли в гонке. Потому что у меня есть амбиции, а это все не то. 

Единственный положительный момент на сегодня — лыжный ход. О стрельбе сказать нечего, сплошное разочарование. Гонка закончилась после пяти промахов. 

Сегодня я плохо сделал свою работу, я разочарован и могу только корить себя», – сказал Фийон-Майе. 

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