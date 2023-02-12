Кентен Фийон-Майе: «Я устал каждый раз объяснять, какие проблемы у меня возникли в гонке. Потому что у меня есть амбиции, а это все не то»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

Он финишировал 12-м с семью промахами.

«Я устал каждый раз объяснять, какие проблемы у меня возникли в гонке. Потому что у меня есть амбиции, а это все не то.

Единственный положительный момент на сегодня — лыжный ход. О стрельбе сказать нечего, сплошное разочарование. Гонка закончилась после пяти промахов.

Сегодня я плохо сделал свою работу, я разочарован и могу только корить себя», – сказал Фийон-Майе.