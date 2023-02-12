Мартен Фуркад: «Лагрейд бросал вызов Йоханнесу Бо два года назад, Фийон-Майе – в прошлом году, а сейчас нет никого. Это сольный концерт»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Кентен Фийон-Майе Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад оценил успехи норвежца Йоханнеса Бо в нынешнем сезоне.

Ранее на чемпионате мира в Оберхофе Йоханнес взял золото в смешанной эстафете и спринте. Также он лидирует в общем зачете Кубка мира.

«У него великолепный сезон, впечатляющий с точки зрения статистики. Он вернулся на свой лучший уровень, хотя последние два года были неоднозначными. Я весьма впечатлен и не смог бы с уверенностью спрогнозировать такое», – сказал Фуркад.

Француз также отметил, что уровень конкуренции среди биатлонистов сейчас снизился.

«Стурла Хольм Лагрейд бросал вызов Йоханнесу два года назад, Кентен (Фийон-Майе) – в прошлом году, а сейчас нет никого. Несомненно, что это его (Йоханнеса) сольный концерт. И он этим пользуется», – отметил Фуркад.

6 комментариев

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Viks
Полагаю, что Фуркад - самый умный среди биатлонистов.
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Vicing Charlsson
Мартен прав, в мужском биатлоне сейчас нет сильных спортсменов и нет конкуренции. Бьорндален например всю карьеру сражался с сильными соперниками как Пуаре, Фишер, Грайс, Свендсен. Фуркаду пришлось бороться с Свендсеном, с молодым Тарием, Пайффером, Шемппом, Шипулином и Йосей. У Йоси в начале карьеры были соперники, особенно Фуркад, а сейчас только Кентен в прошлом году.
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Hardy
Ответ M P
Неоднозначный сезон с 4 золотыми Олимпийскими медалями. Да этого б/у просто рвёт на части от того, что он отправляется на своё законное третье место в истории. Пока Лагрейд не отправит на четвертое🤷‍♂️
и много кто назовёт Буэ более великим, чем Фуркад? коллапсник, не более.
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Elenavasilevna
В прошлом году не Фийон-Майе бросил вызов Йоханесу, а Йоха конкретно расслабился )) В ОЗ его обошли все, кому не лень. В нынешнем сезоне вернулся прежний Бё, семью кормить надо, да и вообще)))
+2
0
+2
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5658y8bs5f
Фуркад прав, после сезона 21/22 я считал что между кентеном и Йоханнесом развернется борьба за БХГ, но Кентен в этом сезоне совсем не тот.
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+3
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M P
Неоднозначный сезон с 4 золотыми Олимпийскими медалями. Да этого б/у просто рвёт на части от того, что он отправляется на своё законное третье место в истории. Пока Лагрейд не отправит на четвертое🤷‍♂️
+1
-6
-5
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