Мартен Фуркад: «Лагрейд бросал вызов Йоханнесу Бо два года назад, Фийон-Майе – в прошлом году, а сейчас нет никого. Это сольный концерт»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад оценил успехи норвежца Йоханнеса Бо в нынешнем сезоне.

Ранее на чемпионате мира в Оберхофе Йоханнес взял золото в смешанной эстафете и спринте. Также он лидирует в общем зачете Кубка мира.

«У него великолепный сезон, впечатляющий с точки зрения статистики. Он вернулся на свой лучший уровень, хотя последние два года были неоднозначными. Я весьма впечатлен и не смог бы с уверенностью спрогнозировать такое», – сказал Фуркад.

Француз также отметил, что уровень конкуренции среди биатлонистов сейчас снизился.

«Стурла Хольм Лагрейд бросал вызов Йоханнесу два года назад, Кентен (Фийон-Майе) – в прошлом году, а сейчас нет никого. Несомненно, что это его (Йоханнеса) сольный концерт. И он этим пользуется», – отметил Фуркад.