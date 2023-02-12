Стурла Хольм Лагрейд: «Перед заключительной стрельбой думал о том, что сегодня день матери и нужно сделать подарок маме»

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе, где он завоевал серебро.

«Я сегодня мечтал попасть 20 из 20, это было необходимо, чтобы опередить голодных парней, которые были позади.

Когда я стоял на коврике перед заключительной стрельбой, у меня было время подумать о том, что сегодня день матери и я должен сделать маме подарок.

Медаль – хороший подарок, думаю, мама рада», – сказал Лагрейд.