Лагрейд о бронзе в спринте: «Для меня очень много значит завоевать эту медаль. Чувствую, что в этом году получил то, что хотел»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд поделился эмоциями после того, как взял бронзу в спринте на чемпионате мира в Оберхофе.

Лагрейд опередил товарища по команде Йоханнеса Дале на 3,7 секунды.

«Никто не хочет радоваться в ущерб конкуренту и в первую очередь приятелю, так что... для меня очень много значит завоевать эту медаль, особенно после такого хорошего сезона.

Трудно подобрать слова, но это хорошее чувство, и я собираюсь долго жить с этим. Золото недостижимо, когда Йоханнес (Бо) так хорош, но завоевать медаль сегодня приятно. Это грандиозно.

Начало просто безумное. После смешанной эстафеты я сказал, что меня устраивает одно золото и что дальше все может идти только хуже, но это была небольшая ложь.

Я хотел личную медаль, и теперь она у меня есть в спринте. Я чувствую, что в этом году получил то, что хотел, и цель на самом деле достигнута. Остальное – бонус», – сказал Лагрейд.

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2 комментария

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Xell
Давай бонусом еще победи в ИГ))
+2
0
+2
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Евгений Яшугин
Успехов тебе, вроде не плохой ты парень!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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