Самуэльссон о трех штрафных кругах в смешанной эстафете: «Очень разочарован. После гонки выяснилось, что винты, крепящие ствол к ложе, ослабли»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон объяснил свои промахи в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Спортсмен зашел на три штрафных круга после стрельбы лежа.

«Одно из самых тяжелых переживаний за всю мою карьеру. Конечно, очень разочарован. После гонки выяснилось, что винты, крепящие ствол к ложе, ослабли.

Я продолжаю полагаться на свои возможности и уже с нетерпением жду субботнего спринта! Спасибо всем, кто сказал ободряющие слова», – написал Самуэльссон.

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8 комментариев

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SAD-man
СС: "Лепестками белых роз, СВОЁ ЛОЖЕ застелю...
Без медалей на ЧМ, хоть "винты" всем подкручу..."))

"Жду субботнего спринта!..
Жаль в "десятке" - без меня...
Хоть лежу я, хоть стою:
Не стреляю, не бегу(..."
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SAD-man
СС (Себастьян Самуэльсон) дословная цитата в переводе со шведского: "увы, СТВОЛ мой уже не тот... ослаб... удержать его на ложе можно только винтами... жаль, но постоянная моя потребность вкручивать "винты" ослабляет руки... язык тоже стал уставать: постоянные оправдания и болтовня, вместо результатов..."
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SAD-man
Комплекс Самуэльсона: держать в личных гонках в руке отвёртку и ключ для "подтяжки ложа" на огневой рубежах... ну, и благодарить ВСЕХ, "КТО сказал ободряющие слова" после посещения его "ложа" в рамках подготовки к гонкам))
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закрыт по беспределу
"Спасибо всем, кто сказал ободряющие слова"
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Всегда пожалуйста)
У нас тут ты всегда их найдëшь.
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FilinMD
Русский след еще не найден? В ослабленных винтах))
+2
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Jesse Boy
ну да, пи***ть - не штрафные круги бегать.
+4
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Brigande
Да что этот Логинов творит !
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karbunkul211
"Да и ... с ним, я ж не виноват. А вот русские...", сказал Самуэльсон
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