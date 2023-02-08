Самуэльссон о трех штрафных кругах в смешанной эстафете: «Очень разочарован. После гонки выяснилось, что винты, крепящие ствол к ложе, ослабли»

Шведский биатлонист объяснил свои промахи в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Спортсмен зашел на три штрафных круга после стрельбы лежа.

«Одно из самых тяжелых переживаний за всю мою карьеру. Конечно, очень разочарован. После гонки выяснилось, что винты, крепящие ствол к ложе, ослабли.

Я продолжаю полагаться на свои возможности и уже с нетерпением жду субботнего спринта! Спасибо всем, кто сказал ободряющие слова», – написал Самуэльссон.