Самуэльссон о трех штрафных кругах в смешанной эстафете: «Очень разочарован. После гонки выяснилось, что винты, крепящие ствол к ложе, ослабли»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон объяснил свои промахи в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.
Спортсмен зашел на три штрафных круга после стрельбы лежа.
«Одно из самых тяжелых переживаний за всю мою карьеру. Конечно, очень разочарован. После гонки выяснилось, что винты, крепящие ствол к ложе, ослабли.
Я продолжаю полагаться на свои возможности и уже с нетерпением жду субботнего спринта! Спасибо всем, кто сказал ободряющие слова», – написал Самуэльссон.
Без медалей на ЧМ, хоть "винты" всем подкручу..."))
"Жду субботнего спринта!..
Жаль в "десятке" - без меня...
Хоть лежу я, хоть стою:
Не стреляю, не бегу(..."
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Всегда пожалуйста)
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