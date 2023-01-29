Карим Халили: «В октябре-ноябре что-то пошло не так. Болезней не было, но я выполнил план от и до – наверное, где-то нужно было себя остановить»

Теги сборная России Матч ТВ Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о своем физическом состоянии.

– Начало сезона – это один из худших декабрей в моей карьере, январь сюда сейчас тоже можно отнести. Я имел в виду именно состояние. Обычно я начинаю сезон тяжело, но у меня все равно какие-то проблески начинаются в декабре. А сейчас все на одном уровне, все гонки я бегу примерно в одном состоянии.

Сейчас я стреляю по качеству лучше. Есть моменты, когда могу себе позволить по скорострельности стрелять в том режиме, в котором я хочу. В том году у меня этого не было, я стрелял всегда однообразно, сейчас и лежа, и стоя я могу более быстро рубеж провести во время гонки, если ситуация требует этого. По качеству тоже добавил.

– Очевидно, что с физической точки зрения ты не 100-процентный Карим.

– Я думаю, даже не 80-процентный. В один момент что-то пошло не так – в период октября-ноября. Болезней не было, но я выполнил план от и до. Наверное, где-то нужно было себя остановить.

– Немного лишнего взял?

– Возможно, да.

– В чем проблема прямо сейчас?

– Если сказать просто: я не могу развивать ту скорость, с которой я должен бежать, с которой я бежал летом. Если смотреть самый простой показатель – по пульсу: когда мы выходим на максимальный пульс, тогда мы в форме. Если посчитать, я не добираю до своего максимального пульса 12-15 ударов, это большая разница от максимума. Я бегу таким темпом, которым должен делать обычную работу, которая далека от максимума. Но выше я себя пока разогнать не могу.

Шипулин рассказывал, что у него был сезон, когда он не мог попасть в пятую зону. Это оно?

– Да-да. Тяжело что-то в течение сезона исправить. Понятно, мы все равно будем пробовать к финалу Кубка России. Тяжело сходу ответить на этот вопрос – даже с Егором Сориным разговаривали, он говорит: пока из этой ситуации не выберешься, ты не скажешь, что именно этот путь тебе поможет.

– Это может случиться в этом сезоне?

– Конечно. Я на это очень надеюсь, и тренеры на это рассчитывают. Следующий сбор будет в Сочи – и для меня это момент, что я надеюсь, после этого сбора должно что-то поменять. Если нет, то уже до конца сезона будет тяжело что-то поменять. Это будет ключевой момент, – сказал Халили в эфире «Матч ТВ». 

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9 комментариев

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LoRa
Жаль, что ушёл от Каминского! Халили, возвращайся, если возьмут)
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Евгения Непомнящая
В прошлом сезоне Каминский раскритиковал план подготовки Халили по планам Сорина, он не видел смысла в объемах работы ради работы. В начале этого сезона, Сорин выступил в заочную полемику с Каминским. Сейчас мы видим, что Каминский все таки был прав.
+2
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+2
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тоторо
Ответ fewral
Может, это просто его уровень и все? Потолок...
нет может лучше,что показал олимпийский сезон ,и работа в группе каминского
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Люблю Женьку
Ответ Hardy
Наверное надо было не быть идиотом и не уходить от Каминского)
Во-во, нашли супертренеров Норицына с Истоминым 🤦‍♀️🤷‍♀️
Норицын всё на лайте, Истомин на своей группе только первые тренерские навыки пытается нащупать.
Кариму на четырёх рубежах максимум один промах можно сделать, а он шесть промахнулся 😕
+3
0
+3
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Наталья-Генн Кувшинова
Ответ Hardy
Наверное надо было не быть идиотом и не уходить от Каминского)
Здравствуйте, я сейчас не особо слежу за биатлоном, скажите в двух словах, где Логинов?
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fewral
Может, это просто его уровень и все? Потолок...
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Hardy
Наверное надо было не быть идиотом и не уходить от Каминского)
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Luna02
Сегодня стрельбой совсем не порадовал.. Но без поражений не бывает Побед. Надеюсь,разберетесь от чего такое состояние, и все будет хорошо. Удачи!
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тоторо
карим ну ты же самый умный, не надо было нослм вертеть и от каминского уходить
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