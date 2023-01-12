Лариса Куклина: «В Рыбинске я впервые, приехала утром перед стартом. Ощущения тяжелые – мышцы в отказе, совершенно не хотят работать с дороги»

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске, где она стала третьей.

– Если честно, не поняла, почему на стойке не закрылась мишень. Спрошу у тренера. Мне показалось, что было стопроцентное попадание.

– Как готовы в плане хода? Показалось, что сегодня вы концентрировались на стрельбе.

– Я ни на чем не концентрировалась. Приехала буквально утром перед стартом. Я ни разу не была в Рыбинске. Успела только перед гонкой посмотреть круг и все.

– Как в такой ситуации понять, как разложить силы по дистанции?

– Я и не понимала. Повторюсь, я здесь впервые. С утра успела на пристрелку и потом стартанула.

– В итоге гонка понравилась?

– Ощущения тяжелые. Мышцы в отказе, совершенно не хотят работать с дороги. Тяжело судить.

– Как готовились к этой части сезона? Многие пропускают Рыбинск и едут сразу в Раубичи. Некоторые признаются, что этот старт промежуточный, чтобы получить соревновательную нагрузку.

– Я хочу стартовать в каждой гонке в этом сезоне. Не могу отметить – какие старты у меня главные. Пытаюсь планомерно набрать лучшую форму.

Новогодние праздники провела на Семинском перевале с дочкой, с тренерами, со своей сборной. Вот как раз из Горно‑Алтайска сегодня приехала, – сказала Куклина.