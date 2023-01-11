Тарьей Бо о доминировании Норвегии: «Этот поезд трудно остановить. У нас постоянно появляются новые таланты»

Норвежский биатлонист поделился мнением о доминировании Норвегии в Кубке мира в текущем сезоне.

Спортсмены из Норвегии попадали на пьедестал почета 21 раз из 30 возможных. Они выиграли 9 из 10 личных гонок и обе эстафеты.

«Это поезд, который трудно остановить. Главная причина в том, что хорошие выступления всегда порождают новые хорошие выступления. Когда кто-то устанавливает стандарт, остальные стараются ему следовать. Сейчас у нас в команде шесть спортсменов, которые соревнуются друг с другом – нас будет сложно остановить.

Легко сказать, что мы тренируемся больше всех, потому что многие иностранцы тоже тренируются хорошо. Просто Норвегия – биатлонная нация. У нас это популярный спорт, который развивает свои таланты. У нас постоянно появляются новые таланты, которые перенимают у старших тренировочную философию и культуру.

Мне кажется, наши соперники теперь думают, что непобедим, что мира выиграет либо он, либо . Им уже пора менять свои цели – теперь они начинают думать только о том, как занять второе место. Мы для этого многое сделали», – рассказал Бо.