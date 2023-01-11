Тарьей Бо о доминировании Норвегии: «Этот поезд трудно остановить. У нас постоянно появляются новые таланты»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежский биатлонист Тарьей Бо поделился мнением о доминировании Норвегии в Кубке мира в текущем сезоне.

Спортсмены из Норвегии попадали на пьедестал почета 21 раз из 30 возможных. Они выиграли 9 из 10 личных гонок и обе эстафеты.

«Это поезд, который трудно остановить. Главная причина в том, что хорошие выступления всегда порождают новые хорошие выступления. Когда кто-то устанавливает стандарт, остальные стараются ему следовать. Сейчас у нас в команде шесть спортсменов, которые соревнуются друг с другом – нас будет сложно остановить.

Легко сказать, что мы тренируемся больше всех, потому что многие иностранцы тоже тренируются хорошо. Просто Норвегия – биатлонная нация. У нас это популярный спорт, который развивает свои таланты. У нас постоянно появляются новые таланты, которые перенимают у старших тренировочную философию и культуру.

Мне кажется, наши соперники теперь думают, что Йоханнес Бо непобедим, что Кубок мира выиграет либо он, либо Стурла Лагрейд. Им уже пора менять свои цели – теперь они начинают думать только о том, как занять второе место. Мы для этого многое сделали», – рассказал Бо.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ reteka
Неудивительно, так как в Норвегии юниоров вообще на допинг не проверяют.
И что,даже если это так?Если с молодости на допинге,то во взрослом спорте этот человек пешком будет ходить.А там проверяют.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
reteka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неудивительно, так как в Норвегии юниоров вообще на допинг не проверяют.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий