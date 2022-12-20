Фийон-Майе о том, что не был на подиуме с начала сезона: «Меня это не устраивает. Уверен, что общий зачет Кубка мира ускользает»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону оценил свои результаты на декабрьских этапах Кубка мира.

Француз, выигравший Большой хрустальный глобус в прошлом году, сейчас идет на 8-м месте в общем зачете. С начала сезона он ни разу не попал на подиум.

«Результаты неоднозначные. В них есть некоторая стабильность, но явно не хватает подиума и лучших вещей. Меня это не устраивает. Уверен, что общий зачет Кубка мира ускользает.

Я постараюсь быть умным в течение двух недель дома. У нас не так много способов повлиять на будущее. Я собираюсь немного отдохнуть, а затем попытаюсь вернуться на вершину. Будет еще чемпионат мира, который является моей второй целью.

Я постараюсь хорошо стрелять и хорошо бежать на лыжах, и мы подсчитаем очки в конце сезона», – сказал Фийон-Майе.