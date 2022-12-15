Андрей Прокунин: «Наша российская система биатлона давно устарела. У нас должна быть не только региональная, но и клубная система»

Тренер Андрей Прокунин, работающий в Китае, считает, что в российском биатлоне должна появиться клубная система.

– Как считаете, нужна ли сборная России в сезоне, когда все выступают по регионам?

– С моей стороны не совсем корректно отвечать, нужно быть внутри системы, чтобы понимать, насколько это необходимо или нет. Но могу сказать, что наша российская система давно устарела. У нас должна быть не только региональная, но и клубная система.

– Почему должно быть так?

– Если говорить про российскую действительность, то это конкуренция. В клубной системе она появится среди спортсменов, тренеров и руководства. Опять же, это даст прозрачность в финансировании. Не знаю, как сейчас, но раньше СБР был продолжением сборной России.

Отсутствие международных турниров, конечно, плохо сказывается на топ‑спортсменах, которые вынуждены выступать на Кубке России, но для всех остальных, считаю, что это пойдет на благо. На протяжении года или двух СБР станет продолжением региональных команд, что послужит ростом для многих спортсменов, – заявил Прокунин.