Мелихов о состоянии трассы в Уфе: «Нас немного подвел клен ты мой опавший. Его очень трудно чем‑то убрать»

Председатель технического комитета Союза биатлонистов России ( ) Вадим Мелихов рассказал о состоянии трассы в Уфе, где пройдет четвертый этап Кубка России.

«Зима есть зима, и без мороза не обойтись. Но здесь прекрасная солнечная погода, надеемся, что завтра она будет такой же.

Естественно, нельзя не отметить, что из‑за мороза не так много было снега. Организаторам пришлось потратить много сил для организации трассы. Перед вами, как вы можете увидеть, запасы искусственного снега, которые можно использовать в проблемных участках. Нам предстоит это сделать сегодня вечером.

Спортсмены прошли всю трассу, высказали свои пожелания. Нас немного подвел клен ты мой опавший. Разная листва, а здесь клен, который плотно лежит на снегу. Его очень трудно чем‑то убрать.

Возможно, некоторые участки трассы будут выглядеть не так, как хотелось бы. Возможно, это будет попадать и в ТВ‑трансляцию», – сказал Мелихов.