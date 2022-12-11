Карим Халили: «На сегодняшний день Серохвостов недосягаем, и восхититься его полетом по дистанции удается только в повторе по телевизору, на трассе он не оставляет шансов»

Теги сборная России Кубок России Карим Халили Даниил Серохвостов Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили подвел итоги большого масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени. 

Победу в гонке одержал Даниил Серохвостов, Халили стал четвертым. 

«Один из самых тяжелых гоночных дней в моей жизни. На этой неделе приходилось бороться с самим собой, и я счастлив, что смог сегодня хотя бы добраться до финишной черты.

Все еще в ожидании хоть какой-то формы. Но я рад за лидера нашей сборной Даниила Серохвостова и поздравляю его с победой.

На сегодняшний день он недосягаем, и восхититься его полетом по дистанции удается только в повторе по телевизору, потому что на трассе он просто не оставляет шансов проехаться с ним хоть немного», – написал Халили в соцсети. 

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