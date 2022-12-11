Александр Тихонов: «Поздравляю Серохвостова с победой, очень доволен им. Сезон длинный, надеюсь, Даниил сохранит рабочее состояние»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поздравил Даниила Серохвостова с победой в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

«Поздравляю Даниила Серохвостова со второй победой подряд, очень доволен им. Сезон длинный, надеюсь, сохранит свое рабочее состояние. Сложно удержать на высоте весь сезон. Лидер будет в конце января, когда пройдут сроки чемпионата мира и чемпионата России.

Главное: восстановиться между стартами. К каждому этапу необходимо подходить в боевом настрое. Сейчас ему нужно сделать спад. Если хватит опыта Даниила и его тренера, можно пропустить один старт для того, чтобы к основному подойти во всеоружии.

Не хочу ни в ком разочаровываться в начале сезона. Если скажу спортсмену, что расстроился от его выступления, то буду на него психологически воздействовать. Мне это не надо. Сейчас только начало сезона, и все может измениться», – сказал Тихонов.