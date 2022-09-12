Александр Печерский: «Даже внутри команды попытка уравнять всех в сервисе на ЧР-2022 вызывала массу вопросов у тренеров»

Глава сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский рассказал об опыте общего сервиса на чемпионате России-2022.

«На чемпионате России в марте у была задача вычленить максимально сильных спортсменов, которые, например, выступали за регион со слабым сервисом. Не хватает региону денег для покупки лыж хорошему спортсмену, нет смазки или специалистов – а там родился хороший паренек, но ресурсов бороться с сильными регионами нет.

Все-таки биатлон и лыжи – технические виды спорта, инвентарь порой играет главенствующую роль в результате. В этом плане идея общего сервиса была очень интересной.

Даже внутри команды попытка уравнять всех вызывала массу вопросов у тренеров. Простой пример: перед олимпийским сезоном в Ханты-Мансийске был отбор в команду, тогда собралась вся сборная, допущенная до Кубка мира и Кубка IBU – около 20 мужчин и столько же женщин. Чтобы уравнять шансы, сервис делал всем спортсменам абсолютно одинаковый вариант парафина.

Был жесточайший контроль: в вакс-кабинах стояли тренеры, чтобы кому-то не сделали лыжи лучше или хуже. На трассе все маркировали, лыжи выносили из вакс-кабины и давали сразу спортсмену, чтобы личный тренер ничего не подмазал, не улучшил. Ведь мозг тренера, спортсмена устроен так, чтобы сделать что-то лучше. Обойти соперника – это у них в крови.

На отборах такие меры оправданы, это я поддерживаю», – сказал Печерский.

«Мы все равно столкнемся с шулерством». В лыжах готовят переворот, который уравняет всех