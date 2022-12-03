Падин о работе со Сливко: «Я полностью вовлечен в процесс подготовки. Все тренировочные программы, начиная с весны, выстраивал я»

Тренер Андрей Падин высказался о работе с российской биатлонисткой Викторией Сливко.

Сегодня Сливко заняла второе место на этапе Кубка России в Увате.

– Вы довольны выступлением своей подопечной , которая вторую гонку подряд попадает на подиум?

– Конечно, я очень доволен. Летом я наблюдал за работой одного из ваших коллег, который регулярно спрашивал, по каким планам она тренируется. Когда в летний период подготовки у Виктории не было призовых мест, это выглядело не совсем корректно, но сейчас все стабилизировалось.

Я считаю, что подготовку она прошла очень достойно, и большинству спортсменов пожелал бы такой мотивации, как у Виктории Сливко. Не скажу, что у кого-то ее нет, но у Вики она повышенная. Надо иметь большую силу воли, чтобы готовиться самостоятельно и верить в тренировочную программу. Она выполнила ее на сто процентов и получила определенный результат.

– Как проходит ваша работа с ней? Насколько вы вовлечены в процесс подготовки?

– Я полностью вовлечен в процесс подготовки. Все тренировочные программы, начиная с весны, выстраивал я. Она информирует меня обо всех нюансах, и мы вместе принимаем оперативные решения о коррекции тренировочной программы. Мы всегда на связи, и в любое время она обращается за советом. Если возникают проблемы, мы их оперативно решаем.

Конечно, дистанционная работа – не лучший вариант. Когда тренер находится рядом, работа получается профессиональнее и плодотворнее. Но Виктория является огромным профессионалом, что не раз доказывала, – сказал Падин.