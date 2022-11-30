Эльвира Оберг о том, что Ройселанн и Экхофф пропускают начало сезона: «Очень печально, что они не могут быть здесь. Такого никому не пожелаешь»

Шведские биатлонистки Эльвира и Ханна Оберг высказалась о том, что норвежки и пропускают первый этап Кубка мира в .

Норвежские спортсменки не до конца восстановились после проблем со здоровьем в межсезонье.

«Очень печально, что они не могут быть здесь. Они работали невероятно усердно, и такого никому не пожелаешь.

Но я, как обычно, сосредоточена на себе. Я знаю, что если сделаю свою работу, то покажу очень хороший результат. Тогда не имеет значения, кто еще выйдет на старт», – сказала Эльвира.

«Действительно печально, что они не готовы, но не выступать здесь умно с их стороны», – добавила Ханна.