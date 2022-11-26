Максим Цветков: «Если у Бабикова есть цель, он идет к ней, несмотря ни на что. Он даже довольно жесткий человек в некоторых моментах»

Российский биатлонист рассказал о качествах своего партнера по команде .

«Я знаю, насколько сильно важны для Антона его внутреннее состояние, отношения с родными, близкими, семьей. Он невероятно семейный человек, который трепетно относится к своим близким. У Антона большая семья, он никогда не забывает про своих родителей и братьев. Их отношения в семье – нечто прекрасное.

Что могу сказать об Антоне как о спортсмене? Он, безусловно, как и все спортсмены, целеустремленный. Он несгибаемый. Если у него есть какая-то цель, он все равно к ней идет, несмотря ни на что. Он даже довольно жесткий человек в некоторых моментах», – сказал Цветков.