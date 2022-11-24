Цветков о 40-м месте в спринте: «На результат повлиял не холод, а моя не самая идеальная готовность. Много пропустил в межсезонье, октябрь вообще вылетел из-за болезни»

Биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (40-е место, 2 промаха).

«В моем случае повлиял на результат не холод, а моя готовность, которая сейчас не самая идеальная. Много пропустил в межсезонье, октябрь у меня вообще вылетел из-за болезни, поэтому больше сказалось мое самочувствие, чем погода.

К такой холодной погоде уже немного привык. Сегодня потеплее, чем было вчера, но все равно приходится теплее одеваться, больше комплектов белья брать. Где-то неудобно на рубеже, но все более-менее. Руки не замерзли, потому что у меня в порядке перчатки.

На первых двух этапах я планирую бежать по одной гонке, потому что я много пропустил из-за болезни и пока не идеальное самочувствие. У меня еще не было ни одной совместной тренировки с ребятами, так как я делал совсем базовую работу, поэтому бежать контрольную тренировку здесь не было никакого смысла.

Настроение отличное, слава Богу, соревнования проводятся. Надеюсь, буду прибавлять от гонки к гонке», – сказал Цветков.