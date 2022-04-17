Дмитрий Губерниев: «На Кубке России в Уфе Цветков жаловался, что слишком много зрителей. Чем они могли ему помешать? Максим – не Брэд Питт»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев болельщики Виктор Майгуров Кубок России Максим Цветков Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что чемпион мира по биатлону Максим Цветков жаловался на зрителей во время финала Кубка России в Уфе, который проходил в середине марта.

«Расскажу вам такую историю. Биатлонист Максим Цветков, который не бежал на Кубке России в Уфе, пожаловался президенту СБР Виктору Майгурову, что на соревнованиях слишком много зрителей. Они якобы мешали ему пройти в столовую.

При этом зрителей там было не так уж и много. Чем они могли помешать Цветкову? Люди они воспитанные и культурные. В конце концов, Максим Цветков – не Брэд Питт. Можно было получить удовольствие от общения с людьми, как это делал я, например.

Цветков не пробежал ни одной гонки и не был занят там большими делами. Сложно было немного пообщаться с болельщиками, я не пойму?» – сказал Губерниев.

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