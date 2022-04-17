Дмитрий Губерниев: «На Кубке России в Уфе Цветков жаловался, что слишком много зрителей. Чем они могли ему помешать? Максим – не Брэд Питт»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что чемпион мира по биатлону жаловался на зрителей во время финала Кубка России в Уфе, который проходил в середине марта.

«Расскажу вам такую историю. Биатлонист Максим Цветков, который не бежал на Кубке России в Уфе, пожаловался президенту СБР Виктору Майгурову, что на соревнованиях слишком много зрителей. Они якобы мешали ему пройти в столовую.

При этом зрителей там было не так уж и много. Чем они могли помешать Цветкову? Люди они воспитанные и культурные. В конце концов, Максим Цветков – не Брэд Питт. Можно было получить удовольствие от общения с людьми, как это делал я, например.

Цветков не пробежал ни одной гонки и не был занят там большими делами. Сложно было немного пообщаться с болельщиками, я не пойму?» – сказал Губерниев.