Кентен Фийон-Майе: «Не хочу сосредотачиваться на одном сопернике. Это было бы ошибкой»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился ожиданиями от нового сезона.

«Спортсменов, способных побеждать на Кубке мира, предостаточно. Тех, кто может рассчитывать на победу в общем зачете, чуть меньше. Но на сегодняшний день я не хочу сосредотачиваться на одном сопернике. Это было бы ошибкой.

Главный соперник – я сам. Если выложусь на 100%, есть шанс, что я буду бороться за подиум или победу», – сказал Фийон-Майе.

Француз отметил, что бороться за победу в общем зачете ему придется с Йоханнесом и Тарьейем Бе, Стурлой Лагрейдом, Ветле Кристиансеном, Себастьяном Самуэльссоном, Мартином Понсилуомой и Бенедиктом Доллем.