Кентен Фийон-Майе: «Не хочу сосредотачиваться на одном сопернике. Это было бы ошибкой»

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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился ожиданиями от нового сезона. 

«Спортсменов, способных побеждать на Кубке мира, предостаточно. Тех, кто может рассчитывать на победу в общем зачете, чуть меньше. Но на сегодняшний день я не хочу сосредотачиваться на одном сопернике. Это было бы ошибкой. 

Главный соперник – я сам. Если выложусь на 100%, есть шанс, что я буду бороться за подиум или победу», – сказал Фийон-Майе. 

Француз отметил, что бороться за победу в общем зачете ему придется с Йоханнесом и Тарьейем Бе, Стурлой Лагрейдом, Ветле Кристиансеном, Себастьяном Самуэльссоном, Мартином Понсилуомой и Бенедиктом Доллем. 

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