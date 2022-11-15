Тихонов о переходе Плицева в Северную Македонию: «Я против того, чтобы меняли гражданство, но человеку ведь надо где-то выступать»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.

«Если бы он был серьезным биатлонистом, я был его знал, наверное. Овечкин выступает в другой стране, много наших спортсменов тоже выступают в другой стране и все нормально, но ему нет места в сборной.

Конечно, я против того, чтобы меняли гражданство, но человеку ведь надо где-то выступать. Я не думаю, что он станет не россиянином или нерусским. Без паспорта нельзя выступать за другую страну, его не допустят, а спортивная жизнь короткая. Дома нужно создавать условие, тогда и вопросов не будет.

Не надо наваливаться на нищих биатлонистов, у них патронов нет, стрелять нечем. У нас дети проходят один круг на тренировке, приходит на стрельбище и делают один выстрел, потому что патронов нет. Вот так мы готовим бойцов в биатлоне. В прошлом году патрон стоил восемь рублей, в этом году тридцать три», – сказал Тихонов.