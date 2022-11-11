Богалий об отчислениях от организаторов азартных игр: «Соберем информацию и отработаем алгоритм действий, чтобы регионы получили помощь»

Двукратная олимпийская чемпионка рассказала, что деньги, полученные Союзом биатлонистов России (СБР) от организаторов азартных игр, будут направлены на помощь регионам в проведении соревнований.

Богалий возглавила комиссию по распределению денежных средств, полученных СБР в виде целевых отчислений от организаторов азартных игр.

«Есть определенные процедуры, на какие статьи расходов могут быть эти деньги потрачены. Мы сейчас соберем информацию и отработаем алгоритм действий, чтобы регионы получили помощь.

Как только соберем информацию, начнем оказывать помощь в проведении соревнований», – сказала Богалий.

Богалий возглавила комиссию СБР по распределению денежных средств от организаторов азартных игр, врач Лагуточкин вошел в состав антидопингового комитета