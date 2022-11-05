Спортивный директор сборной Норвегии: «Не могу вдаваться в подробности о состоянии Экхофф. Она получает очень хорошую помощь»

Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан прокомментировал новость о том, что взяла паузу в тренировках и выступлениях на неопределенное время.

Экхофф испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса и бессонницы. Она пропустила несколько сборов.

«Я не могу вдаваться в подробности о состоянии Тириль. Но пока она не участвует в тренировочных сборах команды, само собой разумеется, что она не вполне здорова.

Из соображений конфиденциальности я не могу много говорить об этом. Но Тириль получает очень хорошую помощь, насколько я могу судить», – сказал Ботнан.

«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась