Спортивный директор сборной Норвегии: «Не могу вдаваться в подробности о состоянии Экхофф. Она получает очень хорошую помощь»
Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан прокомментировал новость о том, что Тириль Экхофф взяла паузу в тренировках и выступлениях на неопределенное время.
Экхофф испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса и бессонницы. Она пропустила несколько сборов.
«Я не могу вдаваться в подробности о состоянии Тириль. Но пока она не участвует в тренировочных сборах команды, само собой разумеется, что она не вполне здорова.
Из соображений конфиденциальности я не могу много говорить об этом. Но Тириль получает очень хорошую помощь, насколько я могу судить», – сказал Ботнан.
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