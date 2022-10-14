Александр Касперович: «Майгурову стоит больше внимания уделять регионам. Регионы практически брошены, со стороны федерации недостаточно внимания»

Главный тренер сборной Санкт‑Петербурга по биатлону высказался о переизбрании на пост главы Союза биатлонистов России.

«Большинство регионов отдали голоса Майгурову, значит будем жить по его программе. В общем и целом, борьба на выборах была упорной.

Сложно давать оценку работе Виктора за эти два года, когда мы были сперва практически закрыты из‑за коронавируса, а потом из‑за политической ситуации.

Конечно, если оценивать результаты выступлений сборной, то можно говорить об успехе. Есть же медали на Олимпийских играх.

Но основная‑то задача – не выступления сборной на ОИ и чемпионатах мира и Европы, а развитие биатлона в регионах. Я прекрасно знаю о ситуации в нашем виде спорта в регионах от Дальнего Востока до Мурманской области.

Здесь бы просто к ним проявлять внимание, ведь все эти регионы практически были брошены. Со стороны федерации не было достаточно внимания по организации, проведению соревнований, строительству.

Например, в Чувашии у нас великолепный биатлонный комплекс просто стоит и все. Хотя географически он очень удобен нам и погодные условия соответствуют нашему виду...

Возьмите «Остров» в Пскове, где многие биатлонисты. Он же просто заброшен. Там требуется глобальная реконструкция комплекса.

Многие регионы требуют внимания даже не в финансовом плане, а просто в поддержке, где‑то в административном ресурсе. Много же вопросов возникает по открытию‑закрытию стрельбищ, их строительству.

То есть не надо иногда больших денег, а просто нужна административная помощь. Так что Виктору Викторовичу стоит пересмотреть этот подход и больше внимания уделять регионам. Посмотрим, как будет», – сказал Касперович.

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