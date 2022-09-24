Ирина Казакевич: «Последнее время очень сложно именно в гонках работать в стрельбе стоя – постоянно ошибки. На тренировках хорошая стрельба»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила свое выступление в спринте на летнем чемпионате России в Чайковском.

Казакевич стала четвертой с двумя промахами.

«Что случилось на стойке? Ничего не случилось. Последнее время очень сложно именно в гонках работать в стрельбе стоя. Не сложно даже, а постоянно ошибки.

На тренировках и разборах все ясно и понятно и хорошая стрельба. Но не получается это перенести на соревнования.

Мандража нет, просто так происходит. Пока я не могу точно сказать, с чем это связано. Стреляешь быстрее, медленнее, как-то пытаешься...

Мы ищем некие пути, чтобы была стабильная стрельба и не было таких ошибок. Но пока что вот так», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».