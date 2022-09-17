Кирилл Бажин: «Хотелось сказать Бабикову на втором круге, почему он меня не подтолкнул со спуска, шли же вместе. Он просто меня объехал»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где он стал вторым.

Победу одержал .

«Я бы не сказал, что было сложно идти за Бабиковым – можно сказать, приятно: поработали вместе. Удается и на тренировках в последнее время с ним работать.

Антон летом силен и в технике, и по движениям ему легче. Здесь мы поработали вместе, это был большой плюс и для меня – где-то что-то посмотрел у него. Вместе поработали и на рубеже.

По ходу гонки не успели, конечно, ничего сказать друг другу. Мне ему хотелось сказать на втором круге, почему он меня не подтолкнул со спуска, шли же вместе. Он просто меня объехал, я посмотрел на него: ну ладно. На следующем круге я ему показал, как надо ехать друг за другом.

На последнем круге он рванул сразу. Я понимал, что надо подцеплять этот момент, вроде пытался идти на коротком расстоянии от него, не мог отыграть. На первой части крутой подъем, Антоха чуть полегче, он пошел порезче, мне на данный момент не хватает резкости в крутой подъем, я чуть отстал.

Дальше уже включались, но мы одинаково готовы и одинаково шли – сложно что-то отыгрывать. Золотая медаль осталась сегодня на первом огневом рубеже лежа, – сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».