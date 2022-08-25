Динара Алимбекова: «Очень переживала, что после коронавируса мне не хватит подготовки, чтобы выступить в Сочи»

Белорусская биатлонистка рассказала, что недавно переболела коронавирусом.

Сегодня она одержала победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Я очень переживала, что мне не хватит подготовки, чтобы выступить здесь, после того как я переболела коронавирусом. Но мне повезло, высокая температура у меня была всего один-два дня, потом я пришла в себя. Отдохнула немного от тяжелой проделанной до этого работы.

И тренеры, и мой молодой человек говорили мне, что надо выходить не за победой, а просто за хорошей скоростной работой. Я не настраивалась на победу, наверное, это мне и помогло. Стрельба 1+1 в текущем моем состоянии − это неплохо, но я буду улучшать свои стрелковые навыки», − сказала Алимбекова.

«Думаю, в Сочи самые экстремальные условия в моей карьере, если считать жару. Самые экстремальные условия по холоду были в Пекине. Биатлон − это все-таки зимний вид спорта, поэтому мне тяжело соревноваться летом, особенно в такую жару. Но это интересный опыт.

Получив роллеры за 15 минут до старта, я немного запереживала, что мало потренировалась на местном спуске. А он очень требовательный, нужно много концентрации. На последнем круге входить в него было опасно», − добавила спортсменка.