Динара Алимбекова: «Нам всем, конечно, хочется выступать с лучшими в мире, хоть и конкуренция в российском биатлоне достаточно хорошая»

Белорусская биатлонистка высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Сегодня Алимбекова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества.

«Нам всем, конечно, хочется выступать с лучшими в мире, хоть и конкуренция в российском биатлоне достаточно хорошая. Нам нужно выступать на международных соревнованиях.

Не могу сказать конкретно, сколько я готова терпеть. Понятно, что это сказывается на тренировочном процессе, когда нужно искать мотивацию, а мы находимся в подвешенном состоянии, не знаем, какой будет сезон, не знаем, чего требовать от себя в первую очередь.

Не готова сказать, что буду терпеть столько, сколько нужно. Все-таки у женщины есть вариант поставить свою карьеру на паузу. Но в целом я настраиваю себя на хорошее», − сказала Алимбекова.