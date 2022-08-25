Динара Алимбекова: «Мысли сегодня были тяжелые. Хорошо, что более-менее справилась со стрельбой»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Тренеры подсказывали информацию на последнем круге. Я уже выдавала все силы, которые есть.

Тело сильно закислилось, но старалась, не думала о секундах Казакевич. Было очень тяжело, даже промелькнула мысль, что если она выиграет у меня, то это очень сильная гонка с ее стороны.

Мысли сегодня были тяжелые. Хорошо, что более-менее справилась со стрельбой», – сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».