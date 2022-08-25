Шевченко о серебре в спринте: «На конец гонки сил уже не хватило, гребла как могла, поэтому так получилось. Жара дает о себе знать»

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала свое серебро в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Шевченко уступила 0,5 секунды белоруске Динаре Алимбековой.

«Последние полтора километра здесь – это подъем и длинный выкат на спуск. Я начала подъем как могла, на конец сил уже просто не хватило, гребла как могла. Поэтому так получилось. Жара дает о себе знать.

Когда стреляла два нуля, выходила и посмотрела на табло, я увидела, что лидирую – для меня это было полным шоком. Я думала: главное – додержать.

Но немножко не получилось. Немного расстроилась. Но для этого есть гонка преследования, где можно отыгрывать», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

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