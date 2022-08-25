Ирина Казакевич: «Последний круг дался тяжко. Сегодня с первых метров пересыхало в горле, было очень тяжело из-за погодных условий»

Российская биатлонистка рассказала, как сложилась для нее спринтерская гонка на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Казакевич заняла третье место с двумя промахами.

«Последний круг был очень тяжелым. Мне кажется, с первых метров пересыхало сегодня в горле. Несмотря на то, что нас поили и обливали на трассе, было очень тяжело именно из-за погодных условий. Последний круг тяжко дался, особенно выход с подъема.

Плюс здесь (перед финишной прямой) поворот на круг – и на финише мне немного помешали. Если бы я начала обгонять, создала бы помеху, произошло бы столкновение, пришлось пропустить девчонку.

Возможно, из-за этого на повороте я потеряла несколько секунд. Очень досадно, что получилась такая тактическая ошибка. Наверно, это больше меня расстраивает.

Было очень сложно стрелять стоя, последний выстрел стояла 7-8 секунд – понимала, что нельзя промахиваться, потому что и так уже было допущено две ошибки.

Тренировки с лыжниками? Сейчас сложно что-то оценивать, это больше проявляется в тренировочном плане. В любом случае я была очень рада потренироваться в группе Юрия Викторовича Бородавко, потому что тренировки с такими спортсменами – лучшими спортсменами мира – приносят пользу.

Я очень многому у них научилась. Хотелось бы в будущем вместе с ними еще провести сборы. Думаю, очень много плюсов мне принесла подготовка с лыжной командой», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».