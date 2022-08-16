Сегодня Кентену Фийону-Майе исполнилось 30 лет

Сегодня французскому биатлонисту Кентену Фийону-Майе исполнилось 30 лет.

В прошлом сезоне спортсмен стал обладателем Большого хрустального глобуса и завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине – два золота и три серебра.

Фийон-Майе – многократный призер чемпионатов мира (с 2015 по 2021 год), на его счету две золотых медали, а также по четыре серебряных и бронзовых.

В ходе карьеры на Кубке мира француз одержал 16 побед в личных гонках и еще 34 раза поднимался на подиум.

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