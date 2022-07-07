Миронова о тренировках у Истомина и Норицына: «Мне все нравится, очень компетентные тренеры. Чувствую себя комфортно»

Российская биатлонистка рассказала, как прошел сбор команды в белорусских Раубичах.

– Сбор в Раубичах прошел не совсем гладко. Было 3-5 дней, когда я отравилась и не смогла до конца сделать сбор. Но сейчас уже все хорошо, и я надеюсь, что дальше в Ижевске я смогу провести полноценный сбор. В целом, я чувствую себя хорошо.

– У тебя новый тренерский коллектив в группе – Норицын и Истомин. Как впечатления от работы?

– Я уже знакома с тренерами. С Виталием Викторовичем я работала два года. С Артемом Евгеньевичем я тоже знакома, потому что когда мы были параллельно на сборах или соревнованиях, у нас был контакт, мы общались. Я примерно понимала, что это за тренер. Поэтому мне все очень нравится, очень компетентные тренеры. Чувствую себя очень комфортно, – сказала Миронова.