Миронова об уходе от Шашилова: «Я ушла, потому что меня не устраивал результат в сезоне и состояние моего здоровья»

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о переходе из группы Михаила Шашилова к Артему Истомину.
– Насколько другая атмосфера на сборе в группе с Истоминым в отличие от группы Шашилова?
– Попробую объяснить. Я могу спокойно вести диалог, и для меня это важно.
– Что это значит?
– Это значит, что здесь я могу обсуждать тренировки с тренерами. Если что-то не так, то я могу об этом сказать, и мы что-то скорректируем или не скорректируем.
– В отношениях с Шашиловым это была одна точка, которая все изменила, или как-то копилось?
– Нет, это не была одна точка. Там все гораздо сложнее, чем можно рассказать.
– Вы не рассказываете о причинах ухода…
– Я ушла, потому что меня не устраивал результат в сезоне и состояние моего здоровья.
– Он остается вашим личным тренером?
– Конечно. Я сразу сказала, что личного тренера и регион менять не хочу, если меня не будут вынуждать к этому обстоятельству.
Я очень горда, что он мой личный тренер, очень благодарна ему за многое и счастлива представлять Свердловскую область. Рада, что могу выступать за этот регион до конца своей карьеры, – сказала Миронова.
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