Миронова об уходе от Шашилова: «Я ушла, потому что меня не устраивал результат в сезоне и состояние моего здоровья»

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о переходе из группы Михаила Шашилова к Артему Истомину.

– Насколько другая атмосфера на сборе в группе с Истоминым в отличие от группы Шашилова?

– Попробую объяснить. Я могу спокойно вести диалог, и для меня это важно.

– Что это значит?

– Это значит, что здесь я могу обсуждать тренировки с тренерами. Если что-то не так, то я могу об этом сказать, и мы что-то скорректируем или не скорректируем.

– В отношениях с Шашиловым это была одна точка, которая все изменила, или как-то копилось?

– Нет, это не была одна точка. Там все гораздо сложнее, чем можно рассказать.

– Вы не рассказываете о причинах ухода…

– Я ушла, потому что меня не устраивал результат в сезоне и состояние моего здоровья.

– Он остается вашим личным тренером?

– Конечно. Я сразу сказала, что личного тренера и регион менять не хочу, если меня не будут вынуждать к этому обстоятельству.

Я очень горда, что он мой личный тренер, очень благодарна ему за многое и счастлива представлять Свердловскую область. Рада, что могу выступать за этот регион до конца своей карьеры, – сказала Миронова.

Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались