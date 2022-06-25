Кристина Резцова: «До следующей Олимпиады собираюсь бегать точно. Сколько раз еще планирую сходить в декрет до Игр? Раз пять-шесть»

Российская биатлонистка ответила на вопросы болельщиков в эфире телеграм-канала «Матч! Биатлон и лыжи».

«Золото чемпионата мира или серебро Олимпийских игр? Всегда золото. Любых соревнований. Золотая медаль – это ни с чем не сравнимая медаль. Тем более серебро Олимпийских игр у меня есть, так что теперь я в любом случае выберу золото – и чемпионата мира, и Олимпийских игр.

Когда наладится стрельба? Надеюсь, в этом сезоне у меня все-таки все получится, и что сейчас я двигаюсь в нужном направлении. Работаю очень много со стрельбой. Сделала две новые ложи и сейчас стараюсь выбрать ту, которая подойдет мне. Будем надеяться, что к следующему сезону стрельба наладится.

Во сколько лет начала заниматься биатлоном? В биатлон я перешла из лыжных гонок в 14 лет. Почему биатлон? Семья у меня лыжники-биатлонисты. Я занималась многими видами спорта, пока была ребенком: гимнастикой, танцами, тхэквондо позанималась. Мне очень нравилось стрелять еще до того, как я занялась биатлоном. Как только появилась возможность стрелять из боевого оружия, то решила, что этот вид спорта мне подходит.

Эстафета или личная гонка? Любимая дисциплина – это все-таки эстафета. Не могу объяснить почему – какой-то у меня другой азарт. Еще любимая дисциплина – масс-старт. Очень люблю контактные гонки.

Сколько я еще собираюсь бегать? До следующей Олимпиады планирую побегать точно. Есть еще цель – олимпийское золото все-таки не достигнуто.

Сколько раз еще планирую сходить в декрет до Олимпиады? Раз пять-шесть. Не думала об этом. Тут как Бог даст. Но чем черт не шутит, выдался неплохой сезон после декрета», – сказала Резцова.