Майгуров об уходе биатлонистов от Каминского: «Большой проблемы пока не вижу. В его группе 6 человек, плюс пара спортсменов тренируется с ним за счет регионов»

Глава Союза биатлонистов России ( ) высказался об уходе спортсменов из группы тренера Юрия Каминского.

– Положение, в котором сейчас оказался , от которого ушли все его спортсмены, кроме Эдуарда Латыпова, – это проблема для федерации?

– Каминский – это, безусловно, высококлассный специалист, но большой проблемы я, если честно, пока не вижу. В его группе есть шесть человек, плюс пара спортсменов тренируется с ним за счет регионов.

В этом сезоне весь наш биатлон, скорее всего, будет сосредоточен в России, и это в какой-то степени дает нам простор для экспериментов. Сейчас нет никаких жестких рамок в отношении тех или иных специалистов и групп. Напротив, разнообразие подходов дает нам прекрасную возможность сравнить те или иные тренерские методики.

– Весь прошлый сезон спортсмены Каминского кулуарно, а порой открыто говорили о том, что им сильно не хватает коммуникации с тренером. Вам не кажется, что это происходит от того, что спортсмены стали другими, не такими, как были раньше?

– Согласен. Когда тренировался сам, мне и в голову не приходило обсуждать с тренером рабочий план. Хотя иностранцы уже тогда не начинали тренировку, если тренер предварительно не объяснил, для чего она нужна.

Сейчас такими стали все атлеты без исключения. Им обязательно нужно рассказывать, для чего выполняется та или иная работа, даётся та или иная нагрузка. Если тренер ничего не объясняет, у людей возникает внутренний дискомфорт.

– Но ведь тот же Каминский, который привык годами работать определённым образом и добиваться результата, может чувствовать себя задетым, понимая, что его знания ставятся подопечными под сомнение?

– Вот коса на камень и нашла. Тренер говорит, что спортсмены к нему не подходят, а спортсмены – что наставник с ними не разговаривает. Кто-то в этой ситуации должен быть мудрее.

У нас в свое время тоже была ситуация, когда старшим тренером сборной назначили Александра Андреевича Голева, который был ненамного старше тех, кто бегал. Мы, честно говоря, поначалу отнеслись к этому скептически. Но Голев как-то нашел ко всем подход. Создал атмосферу, находиться в которой всем стало комфортно.

Если нет взаимодействия «тренер – спортсмен», нет доверия и внутреннего контакта между людьми, результата не будет, – сказал Майгуров.

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