Николай Лопухов: «Майгуров разрешил Елисееву ехать на сплав по ходу сбора. В итоге у спортсмена конфликт с тренером. И где теперь тот Елисеев?»

Экс-тренер сборной России Николай Лопухов высказался об отношении президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова к спортсменам и другим сотрудникам команды.

– Вы сказали, что сейчас падает авторитет тренера. В чем причина?

– Сколько за последний сезон было обвинений в адрес Михаила Шашилова или Юрия Каминского? Мало того, что это неэтично. Так еще контрпродуктивно для всей системы.

Из связки руководитель – тренер – спортсмен выпадает среднее звено. В последние годы руководители стали заигрывать со спортсменами, решать все вопросы напрямую с биатлонистами. Минуя тренеров.

– Это со стороны заметно?

– Да я на себе испытывал. Спортсмены звонили наверх, заручались поддержкой и просто говорили мне: «Я приеду на сбор позже, поеду на фотосессию».

Вот даже Виктор Майгуров, нынешний президент. Мы на сборе в Алдане перед Олимпиадой в Сочи. Он приехал от . И с кем общался? Конечно, со спортсменами. Минуя тренерский коллектив. «Какие проблемы?» А там сбор-то тяжелый, нагрузки большие. Ребята, понятно, ворчали.

Один из лидеров пожаловался на массажиста Сергея Головачева. Очень полезный сотрудник для команды. А его просто моментально отстранили. Даже не поинтересовавшись нашим мнением.

Ну и к чему эти заигрывания? Спортсмены после такого начинают верить, что могут убрать любого и выбирать удобных себе. А тренерский штаб и персонал, наоборот, чувствует недоверие сразу с двух сторон – руководства и ребят.

Или весенний сбор на Камчатке перед Сочи-2014. Тот же Виктор Викторович прилетел, но ни разу в команде не появился. Поехал с друзьями на вулканы, на горные лыжи, на вертолеты. Не до нас.

– У вас что-то личное к Майгурову?

– Да нет, конечно. Просто привожу примеры из собственной практики. И это ведь не меняется. В прошлом сезоне на Камчатке был Каминский, и я знаю, что нынешний президент с ним даже не встречался.

Говорил с кем-то из спортсменов, с удовольствием шел на контакт со спонсором Саши Логинова. Это тоже надо, но поставьте себя на место старшего тренера.

А скандал с Елисеевым? Кто разрешил Матвею ехать на сплав по ходу сбора? Майгуров. Атлет спустился с высоты 1800 м, это не проходит бесследно с точки зрения акклиматизации. В итоге у спортсмена конфликт с тренером.

И где теперь тот же Елисеев? А в причинах никто уже не копается. У нас изначально неправильная идеология. Нельзя, чтобы руководитель решал вопросы со спортсменами, минуя тренеров. Наоборот, он должен объединять всех в единый кулак, – сказал Лопухов.

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