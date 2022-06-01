Артем Истомин: «У нас с Норицыным нет разделения на стрельбу и функциональную подготовку. Все планы пишутся в первую очередь мной»

Тренер Артем Истомин поделился ожиданиями от работы в паре с .

– Почему вы выбрали напарником именно Виталия Норицына? Вы заранее обсуждали с ним возможность совместной работы?

– Мы с Виталием Норицыным давно вместе работали на этапах Кубка мира и беседовали по методическим вопросам. Каждый день обсуждали с ним соревнования, тренировочный процесс и не только. Конечно, мы во многом сходились с ним во мнениях по тренировочному процессу, в том числе и в последний год общения.

Он придерживается схожего взгляда на тренировочный процесс, как я и Юрий Михайлович Каминский. Также я считаю его сильным специалистом в стрелковом плане, который старается не просто загрузить стрельбой, а указать конкретные ошибки спортсмена и их исправить. Кроме того, он много работал с женщинами, а мне нужен именно такой тренер, так как женщины составляют большую часть нашей команды. Думаю, он мне хорошо поможет.

– Вы видите его тренером по стрельбе или помощником и в других вопросах? Каким будет ваше разделение функций?

– У нас нет разделения на тренера по стрельбе и тренера по функциональной подготовке. В трудовой книжке у меня просто написано «тренер по биатлону». Конечно, он будет помогать мне не только в стрельбе, но и в функциональном плане. Мы с ним все обсуждаем. Он мне говорит, где уместны с женщинами такие нагрузки, а где нет.

– Вас не смущает, что Норицын – весьма авторитетный в женской команде человек? и выступали за его приглашение. Он будет иметь максимальное влияние на происходящее в команде, а отвечать за результат будете вы?

– Нет, потому что все наши планы пишутся в первую очередь мной, поэтому я понимаю всю свою ответственность и в конечном итоге сам принимаю решение. Я могу посоветоваться с ним или с другим специалистом, но при этом не согласиться.

Вы сами понимаете, что у нас не такая система подготовки, как в Норвегии, где все тренеры говорят на одном языке. Я совру, если скажу, что все российские тренеры друг друга понимают в тренировочном плане. Нет, конечно. Могут быть какие-то недопонимания, но мы стараемся это объяснить. Если ты не можешь это объяснить, значит, мы будем принимать другое решение, – сказал Истомин.

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