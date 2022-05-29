Миронова и Казакевич получили от Свердловской области по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады-2022

Теги сборная России жен Антон Шипулин Олимпиада-2022 Светлана Миронова Ирина Казакевич деньги Биатлон

Российские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич, представляющие Свердловскую область, получили от региона по 2,5 миллиона рублей за серебряные медали Пекина-2022 в женской эстафете.

Об этом сообщил чемпион мира, глава Федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин.

«Насколько мне известно, в регионе прописаны такие же премиальные, как и на федеральном уровне. То есть 4 миллиона – за золотую медаль, 2,5 миллиона – за серебряную и 1,7 миллиона – за бронзовую. Соответственно, по 2,5 миллиона получили», – сказал Шипулин.

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