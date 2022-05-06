Анатолий Хованцев: «У Нуждова предпочтительные шансы стать президентом СБР, потому что он имеет налаженные связи с «Газпромом»

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что у Алексея Нуждова больше шансов занять пост главы Союза биатлонистов России (СБР), чем у действующего президента организации Виктора Майгурова.

«Думаю, что у Нуждова предпочтительные шансы стать президентом СБР, потому что он имеет налаженные связи с «Газпромом», главным спонсором российской команды. Наверное, это приемлемый вариант.

Главное, чтобы не повторилась ситуация с Драчевым. Правление федерации, которое он себе подобрал, в итоге его и сместило с поста», — сказал Хованцев